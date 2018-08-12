Bir Kez Daha Siyasi ve Sinsi Bir Oyunla Karşı Karşıyayız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa bir an önce silkinip kendilerine gelsinler." dedi.

Erdoğan, Trabzon Zorlu Otel'de düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, talimatla Türkiye'ye boyun eğdirilemeyeceğini vurgulayarak, "Biz bugüne kadar her şeyi hukuk içerisinde götürelim istedik. Ama gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Başka bir dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmayı biliriz. Eğer hukuk diline varsanız, biz varız. Ama hukuk diline yoksanız, kusura bakmayın biz hukuk diliyle konuşmaya devam ederiz. Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara, yeni iş birliklerine, yeni ittifaklara yönelerek veririz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin demir-çelikte vergileri artırdığını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün bir üyesi olduğunu ve örgütün kuralları içerisinde böyle bir şey olmadığını söyledi.

"Ben yaptım oldu mantığıyla böyle bir şey olamaz. Nitekim Amerika'da şu anda her yer kaynıyor. Ne diyorlar, yapılan iş yanlış, doğru değil tabii. Biz de uluslararası ticaret hukuku neyi söylüyorsa, onu söyleyerek yolumuza devam edeceğiz. Uluslararası gümrükte hukuk neyse onu söylemeye devam edeceğiz. Biz kalkıp da 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Türkiye'yi sadece Edirne'den Kars'a dar bir coğrafyadan ibaret sananların yarın attıkları her adımda bunun böyle olmadığını göreceklerini vurguladı.

"Vatanımızı emperyalistlere teslim etmedik"

"İyisiyle, kötüsüyle, sefasıyla, cefasıyla, sevgisiyle, kavgasıyla velhasıl her şeyiyle bu memleket bizim. Kendi vatandaşlarımız ve umudunu Türkiye'ye bağlamış yüzlerce milyon kardeşimiz için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, hiç kimsenin Türkiye üzerinde ne siyasi ne askeri ne ekonomik ameliyata girişmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin nice mücadeleleri bileğinin hakkı ile zaferle neticelendirdiğini, bu defa da başaracağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa, bir an önce silkinip kendilerine gelsinler. Zaten burada Kılıçdaroğlu gibi düşünenler yok, ben bunu biliyorum. Çünkü yerli ve milli düşünme mantığı ne yazık ki bu zatta yok. Ama Sayın Akif Bey olumlu bir yaklaşım ortaya koydu. Ona teşekkür ediyorum. Ama Genel Başkanı bunu koyamadı. O ne yerlidir ne de millidir. Sayın Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Hem yerlidir hem millidir. Türkiye, Çanakkale Savaşı'nda bir boğazın ve bir avuç toprağın müdafaasını mı yapıyordu? Türkiye, Çanakkale'de koskoca bir medeniyetin ve koskoca bir tarihin davasını savunuyordu. Onun için yüzbinlerce evladımız adeta geri dönmemek üzere gönüllü olarak Çanakkale'ye koşuyordu. Onun için 14 yaşında gençlerimiz şehit oluyordu."

Kurtuluş Savaşı'nı, Türk milletinin yine aynı hissiyat, aynı inanç, aynı azimle verdiğini ve zafere ulaştığını dile getiren Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin, bir kez daha milletin "ya şehit olurum ya gazi" diyerek istiklali ve istikbali için yollara düştüğü bir imtihan olduğunu söyledi. Erdoğan, 15 Temmuz imtihanından başarıyla çıkıldığını, şehit ve gaziler verdiklerini ifade ederek, "Namusumuz bildiğimiz vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, içimizdeki hainleri, alçakları ve teröristleri maşa olarak kullanan emperyalistlere teslim etmedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı çevreler bununla kalmayıp güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurmaya kalktılar. Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarıyla, bu planı da bozduk. Baktılar ki sahada bizimle başa çıkamıyorlar, her zamanki gibi bel altı işlere yöneldiler. Zaten bizim siyasette de diplomaside de son örnekte de olduğu gibi ekonomide de en büyük üzüntümüz, karşımızda şöyle delikanlıca mücadele eden rakipler bulamamış olmamızdır. Bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım. Bunu başardığımızda gerisi kolay. Para dediğin bugün yoktur. Yarın bulursunuz. Yatırım dediğiniz iki gün gecikir, üçüncü gün daha hızlı bir şekilde yaparak telafi edersiniz. Onlar şu anda bizim sakalımızı tıraş ediyorlar, bilmiyorlar ki yarın çok daha gür çıkacak. Ama inancınızı, imanınızı, kardeşliğinizi kaybettiğinizde diğerlerinin hiçbir önemi kalmaz. Yastık altı dövizi olanlar, dolar, avro, altın lütfen bunları bankalarda Türk lirasına çevirsinler ki bunlara istikbal ve istiklal mücadelemizi bu şekilde verelim."

"Her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz"

Milletin ekonomik saldırı karşısında, birliğini, beraberliğini daha da koruyor olmasının en büyük güç olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'nin büyüklüğü, içeride ve dışarıda neler yaşarsa yaşasın yatırımdan, projeden, üretimden, fabrikalarının çarklarını döndürmekten, esnafının tezgahını faal tutmak oluşundan kaynaklanıyor. Bugün de aynısını yapıyoruz. Terör örgütleriyle sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz bir mücadele yürütüyor, her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirilen bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini bildiren Erdoğan, yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar ülkemizden güvenli hale getirdiğimiz yerlere dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu. Münbiç'i bölgenin asli halkıyla birlikte yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İdlib'te diğer bölgelerdeki benzer bir felaketin yaşanmaması için hem diplomatik hem askeri çalışmalarımıza hız verdik. Irak'ta, Kandil'i terör yuvası olmaktan çıkartmaya yönelik adımları atıyoruz. Gerekirse Sincar'ı da bu kapsama alacağız." bilgisini aktardı.

Ekonomide 100 günlük icraat programını harfiyen uyguladıklarını, orta vadeli program ve 2019-2023 stratejik planıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Hazinemizde, Maliyemizde, bankalarımızda, özel sektör temsilcilerimizde, yurt dışındaki alternatif finans kaynaklarımızda maruz kaldığımız saldırıyı göğüsleyecek tedbirleri alıyoruz. Ülkemize destek veren ve verecek olan dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. İhracatçılarımız alternatif pazarlar bulmak için gece gündüz çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin turizmde bereketli bir sezon geçirdiğine işaret ederek, yıl sonunda 40 milyon turiste ulaşacaklarını kaydetti.

Üretim çarklarını daha da hızlandırmak için sanayiciye, tüccara, esnafa her türlü desteği vermekte kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, bütçe disiplinine önem verdiklerini ve yatırım planlamalarını buna göre yaptıklarını bildirdi.

(Sürecek)