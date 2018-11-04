"Bir Kereden Bir Şey Olmaz" Diyen Gençlerin Merakı Felaketle Sonuçlandı
Aydın'da kaldıkları öğrenci apartında "Bir kereden bir şey olmaz" diyerek sentetik uyuşturucu kullanan üniversiteli gençlerden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'da "Bir kereden bir şey olmaz" diyerek ilk kez sentetik uyuşturucu hap kullanan üniversiteli 3 gencin merakı facia ile sonuçlandı.
"BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ"
Acı olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir öğrenci apartında yaşandı. Bir süre önce kötü alışkanlıkları olan bir gruba takılan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Onur Saçıkara, Muhammed Furkan Doğan ve Yunus Emre Karslıoğlu, "Bir kereden bir şey olmaz" diyerek metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu hap satın aldı.
FENALAŞIP KOMAYA GİRDİLER
Yeni Asır'da yer alan habere göre; ilk kez uyuşturucu ile tanışan 3 genç, nasıl kullanılacağını bilmedikleri için aşırı doz aldı. Bir süre sonra fenalaşan gençler komaya girdi. Alt kattaki arkadaşları gençlerin kaldığı daireden gelen gürültüyü duydu. Zile basan arkadaşları kapıyı kimse açmayınca durumu polise bildirdi.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA İÇERİ GİRİLDİ
Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla daireye girince üç genci yerde yatarken buldu. Komaya giren Saçıkara ile Doğan'ın kalbinin atmadığını belirledi. 3 genç hastaneye kaldırıldı. Saçıkara kurtarılamadı. Doğan ile Karslıoğlu'nun ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU
Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Onur Saçıkara, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Beri Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanarak Kemer Mezarlığı'na defnedildi.
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Birkereden birsey olmaz demişler zaten insan bi sefer ölüyor:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. daha genç ve mühendis olmuşlardı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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pantolonuna yama alamamış ama uyuşturucuya para bulmuş. Allah insana akıl vermiş kullanmasını bilmek lazımCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tiplare bak bunlar gelecek nesil Allah sonumuz hayırlı ılsınCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Cenaze namazi bile kilinmaz bole kofiklereCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır