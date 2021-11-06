Bir kentin oltanın ucundaki "metal balık"la imtihanı

SAMSUN (AA) - Samsun'da amatör balıkçıların sembolü olan dev balık tutan adam heykelinin oltasının ucuna takılı metal balık her seferinde çalınıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2003 yılında sahil yoluna, Samsunlu amatör balıkçıları simgeleyen 3 metrelik kaide üzerine, 3 metre boyundaki balık tutan adam heykeli yerleştirildi. Heykelin en sevilen unsurlarından biri de oltasının ucundaki balık oldu.

Heykelin kaideye yerleştirilmesinden bir süre sonra oltanın ucundaki balık kayboldu. Büyükşehir Belediyesi heykelin bütünlüğü için balığı oltanın ucuna yerleştirdi. Aradan geçen 18 yılda onlarca kez kaybolan balık tekrar yerine konuldu. Ancak balık her seferinde biri ya da birileri tarafından oltanın ucundan alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, AA muhabirine, oltasının ucunda balık olan heykelin ilk günden itibaren beğenildiğini ve heykelin kentin simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Heykelin amatör balıkçıların balık tuttuğu Sevgi Kafe'nin bulunduğu bölgede yer aldığına işaret eden Akdin, "Heykelimiz 2003 yılında bulunduğu yere konuldu. Heykelin çevresi düzenlendi ve güzel bir mesire alanı haline getirildi. Ne yazık ki bazı dönemlerde o oltanın ucundaki balık kayboluyor. Biz tekrar koyuyoruz. Heykeli yeniden düzenliyoruz. Temizliğini yapıyoruz. O balığı yerine koyuyoruz. Fakat ne yazık ki yeniden çalınıyor." diye konuştu.

Balığın heykele uyumlu olarak metalden yapıldığını anlatan Akdin, bir süre önce yeniden oltanın ucuna balık taktıklarını ancak onun da koparıldığını dile getirdi.

"Balığı oraya takmaya devam edeceğiz"

Akdin, "Ama biz ısrarcıyız, inatçıyız, oradaki heykelle bütünleşen oltanın ucundaki balığı oraya takmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da hem heykele hem de oltanın ucundaki balığa sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.

Amatör balıkçılardan duruma tepki gösteren Can Akar da heykelin çevresinde yıllardır, hafta sonları balık tuttuğunu söyledi.

Kıyıdaki balık heykelinin balıkçıların buluşma noktası olduğunu söyleyen Akar, "Ben sürekli buraya geliyorum. 'Neredesin? Heykelin dibindeyiz. Balık tutan adam heykelinin...' diye yerimizi kolayca tarif ediyoruz. Denizde de eskisi gibi balık yok. Balık tutan adam gibi biz de boş boş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçılardan Cem Semis de "Burası Samsun'un simgesi. Balık tutulan bir merkez. Belediye sağ olsunlar çaba sarf ediyor, her seferinde balığı heykele ekliyor. Bir bakıyoruz ki iki gün sonra tekrar çalınıyor. Bu da bizim için üzücü bir durum. Hurdacıya mı satıyorlar çözemedik. En son yaklaşık 6 ay önce balık vardı. Şimdi yok." diye konuştu.

Heykelin önünde balık tutmayı sevdiklerini ve balık tutun adam heykelinin oltasının ucunda balık olmasının kendilerini daha çok motive ettiğini belirten Semis, "Burası balık tutanların simgesi. Bizim de hoşumuza gidiyor balık tutan adam heykelinin önünde balık tutmak. Öyle bir algı var, burası daha bereketli." değerlendirmesinde bulundu.

Mine Semis ise "Biz her geldiğimizde oltanın ucundaki balığı bir görüyoruz bir göremiyoruz. Kayboluyor, artık nasıl oluyorsa. Yani ondan ne medet umuyorlar anlamıyorum ki. Samsun'umuzun simgesi bu. Ama maalesef her seferinde çalınıyor." ifadelerini kullandı.

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