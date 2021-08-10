Bir Katilin Anıları: Dennis Nilsen Filmi
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Bir Katilin Anıları: Dennis Nilsen Filmi

Bir Katilin Anıları: Dennis Nilsen Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Bir Katilin Anıları: Dennis Nilsen filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bir Katilin Anıları: Dennis Nilsen filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir Katilin Anıları: Dennis Nilsen, hapishanedeki hücresinde kaydettiği bir dizi ses kaseti aracılığıyla hayatını ve işlediği cinayetleri anlatan seri katil Dennis Nilsen'ın hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Michael Harte

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 18.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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