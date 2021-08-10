Bir Katilin Anıları: Dennis Nilsen Filmi
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Bir Katilin Anıları: Dennis Nilsen, hapishanedeki hücresinde kaydettiği bir dizi ses kaseti aracılığıyla hayatını ve işlediği cinayetleri anlatan seri katil Dennis Nilsen'ın hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Michael Harte
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 18.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com