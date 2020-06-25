"Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek
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"Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek

AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman ve yönetim kurulu üyeleri, "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek verdi.

25.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:26

AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman ve yönetim kurulu üyeleri, "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek verdi.

Arıman, Zonguldak Belediyesi Rehabilitasyon Amaçlı kedi köpek evinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın sahibinin insanoğlu olmadığını söyledi.

"Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız." diyen Arıman, şöyle konuştu:

"Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimiyle beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. Sokak hayvanları için belirli günlerde, 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Zonguldak'taki gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlar, teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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