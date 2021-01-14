Bir kamuoyu araştırmasına göre ABD'de her 5 kişiden 4'ü ülkenin dağılmaya başladığını düşünüyor
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Bir kamuoyu araştırmasına göre ABD'de her 5 kişiden 4'ü ülkenin dağılmaya başladığını düşünüyor

14.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:44
Bir kamuoyu araştırmasına göre ABD'de her 5 kişiden 4'ü ülkenin dağılmaya başladığını düşünüyor

NEW ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre toplumun yaklaşık yüzde 80'i ülkenin dağılmaya başladığını düşünüyor.

NEW ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre toplumun yaklaşık yüzde 80'i ülkenin dağılmaya başladığını düşünüyor.

Axios-Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankette, 6 Ocak'ta başkent Washington'da yaşanan Kongre baskını sonrası ABD'nin durumu soruldu.

Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü ülkenin dağılmaya başladığı fikri üzerinde mutabık kalırken, Demokratlarda da bu oran yüzde 78 olarak belirlendi.

Ankette, ülkenin dağılmaya başladığını düşünenlerin genel ortalaması yüzde 79 olarak açıklandı.

Cumhuriyetçilerde Trump çatlağı

Anket, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik Cumhuriyetçiler içindeki ayrışmayı da ortaya koydu.

Cumhuriyetçi kesim içindeki Trump destekçilerinin yüzde 96'sı Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'yi daha iyi bir noktaya getirdiğini savunurken, geleneksel Cumhuriyetçi seçmenlerde ise bu oranın yüzde 51'e düştüğü görüldü.

Aynı şekilde Trump destekçilerinin yüzde 92'si Trump'ın 2024 Başkanlık seçimlerine aday olmasını desteklerken, partinin geleneksel kanadı içinde bu oran yüzde 41 oldu.

Parti içindeki Trump destekçilerinin yüzde 94'ü ve geleneksel tarafta kalanların yüzde 66'sı, Trump'ın görevden alınmasına karşı olduklarını bildirdi.

12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen ankete ülkedeki demografiyi temsil eden 1000'den fazla yetişkinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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