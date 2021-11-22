Bir Kalp Bin Umut Derneği Batman'da köy okuluna kütüphane kazandırdı

BATMAN (AA) - Bir Kalp Bin Umut Derneğince Batman'ın Gercüş ilçesindeki Koçak Köyü İlk ve Ortaokuluna kazandırılan kütüphaneye vefat eden öğretmen ve kanaat önderi Salih Günaydın'ın adı verildi.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Bir Kalp Bin Umut Derneği Başkanı Veysi Mercimekçi, geçen yıl ekim ayında vefat eden öğretmen ve kanaat önderi Salih Günaydın'ın ismini 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kütüphaneye verdiklerini belirtti.

Koçak köyündeki çocukları kütüphaneye kavuşturduklarını ifade eden Mercimekçi, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Açılışa, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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