Bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Millet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan A.D. ile kız arkadaşı A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobili durduran A.D. araçtan inen A.Ş'yi darbetti.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile olaya karıştığı tespit edilen erkek kardeşi S.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu