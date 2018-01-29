Bir Kadının Öldüğü Arazi Kavgasıyla İlgili 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Bir kadının öldüğü arazi kavgasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin öldüğü iki komşu arasında çıkan arazi kavgasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Örencik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Palat ile komşusu Ahmet K. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda darp edilen Ahmet Palat, evinden tüfeğini alıp geri döndü. Çıkan arbedede Ahmet K., Palat'ın elindeki tüfeği alırken tüfeğin ateş alması sonucu kurşun Ahmet Palat'ın gelini Merdiye Palat'ın kasığına isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Merdiye Palat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay sonrası kavgaya karışan Ahmet Palat (77), Ahmet K.(45), İzzet K. ile Mehmet K.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Palat savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 kişinin ise Bafra Adliyesinde işlemleri devam ediyor.