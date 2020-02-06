Bir kadının, nakliyecilerin düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

06.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:04

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulmasına dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bir nakliye firması, binanın üst katından eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu.

Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir iş yerine sığındı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA