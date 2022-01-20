Bir kadının kaybolmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı (2)

İSTANBUL (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, 83 gündür kayıp olan kadının cinayete kurban gittiği iddiasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp olarak aranan Kerziban Keskin (61) ile ilgili bir televizyon programına bağlanan R.B'nin itirafı üzerine harekete geçti.

Ekipler, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler R.B, İ.B, H.D. ve R.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Serik'teki kadının cesedinin olduğu iddia edilen bölgeye götürüldü.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda ekipler, iş makinesi yardımıyla cesedi arama çalışması başlattı.

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, bir süre önce Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına gelmişti. Keskin, Serik'e geldikten 20 gün kadar sonra kaybolmuştu. Çocuklarının kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri Keskin'i arama çalışması başlatmıştı.