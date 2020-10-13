Bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı polise yakalandı
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Bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı polise yakalandı

13.10.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:13

Bursa'da bir kadının ATM'den çektiği paralarını kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir kadının ATM'den çektiği paralarını kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

N.A. adlı kadın, para çekmek için Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı'nda bulunan bir bankaya ait ATM'ye geldi.

U.I, arkasından yaklaştığı kadının ATM'den çektiği 2 bin liraya yakın parayı zorla elinden alıp kaçmak istedi.

Bu sırada bölgede görevli olan ve durumu fark eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, U.I'yı suçüstü yakaladı.

Kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan memura mukavemette bulunan zanlı, onu dudağından yaraladı.

Polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı polise yakalandı
Bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı polise yakalandı
Bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı polise yakalandı
Bir kadının ATM'den çektiği paraları almaya çalışan kapkaççı polise yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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