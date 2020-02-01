Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
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Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Sancaktepe'de, H.L. isimli kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

01.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:39
Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

'de, H.L. isimli kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin yaptığı çalışmada Beşir Ç. (45) ve Adem I. (37) isimli şahısların olaya karıştığını belirledi.

Zanlılardan Beşir Ç. Meclis Mahallesi'nde gözaltına alınırken, Adem I. ise polise teslim oldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bir kadını zorla araca bindirerek kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
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