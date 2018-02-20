Genç Kadın, Sevgilisinin Gözü Önünde Ganalı Sapığın Tecavüzüne Uğradı

Almanya'da yaşayan 31 yaşındaki Ganalı göçmen Eric X, Ekim ayında Almanya'nın batısında bulunan bir kamp alanında bir kadına erkek arkadaşının gözleri önünde saldırıp tecavüz etti.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Mahkemeye çıkarılan Erik, 11 yıl hapis cezası aldı. Eric, geçen hafta cezaevinde tutulduğu hücrede yatağını ateşe vererek intihar etmek istedi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Eric'in durumunun ciddi olduğu ve vucudunun yüzde otuzluk kısmında üçüncü derece yanık olduğu tespit edildi.

ZANLIYA AYRI CEZA VERİLECEK

Alman medyası, Koğuş arkadaşları ve gardiyanlara saldırdığı için tek kişilik hücrede tutulduğu belirtilen Eric'in yüz ve karın bölgesinin neredeyse tamamının yandığını söyledi. Eric'in kendi ateşe verdiği gün cezaevi yetkililerinin arkadaşlarına ve gardiyanlara saldırdığı için kendisine verilen ayrı cezanın kendisine bildirileceği belirtildi.

MASUM OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Eric, mahkemede cinsel saldırıda bulunduğu 23 yaşındaki kadına hakaretler ederek masum olduğunu iddia etmişti. Eric, kurtulursa, cezaevi hücresine zarar verdiği için iki yıl ekstra ceza alacak.