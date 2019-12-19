: Bir kadın tahliye kararı çıkarılan iş yerindeki eşyalara zarar verdi

19.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:43

Antalya'da kiraladığı kıraathaneden icra yoluyla tahliye edilmek istenen iş yeri sahibi kadın, işletmesindeki eşyalara zarar verdi.

İş yeri sahibi Sultan İpek Yıldırım, Kepez ilçesi Unsal Mahallesi Haşmet Caddesi'ndeki kıraathaneye tahliye amacıyla polis eşliğinde icra memurlarının gelmesi üzerine sinirlenerek kapıları kilitledi.

Kıraathanedeki eşyaları etrafa savuran Yıldırım, dükkanın camlarını da kırdı. Polis tarafından kapının açılmasıyla dışarı çıkarılan Sultan İpek Yıldırım, sinir krizi geçirdi.

Yıldırım'ın sakinleştirilmesinin ardından icra memurları tahliye işlemini gerçekleştirdi.

İş yerindeki eşyaların çıkarılmasını gözyaşlarıyla izleyen Sultan İpek Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, mülk sahibine sadece 2 aylık kira borcunun olduğunu söyledi.

Yıldırım, 3 çocuk okuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Benim 3 çocuğuma yazık değil mi? Onları yurda mı bırakayım? Hakkımı istiyorum. Mülk sahibi benden bir senelik senet aldı. Buranın tabanını, camını, elektriğini, her şeyini yaptırdım. Bana, 'Yaptır, kiradan düşeriz' dedi. Ben de 2 aylık kirası var. Durumum iyi olmadığı için ödeyemedim. Kendisine, 'Abi gel kiranı ödeyeyim, benim bir yıllık sözleşmemi tekrar yap' dedim ama gelmiyor. Sözleşmeyi yeniletmeyip boşaltma kararı çıkartmış. Buraya bir seneden bu yana müşteri yığdım. Elimden resmen ekmeğimi aldı."

Kaynak: AA

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