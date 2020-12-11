Bir kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü
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Bir kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü

11.12.2020 19:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:12

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü.

Yeni Mahalle'de emlakçılık yapan Canan Çeviren, emlak ofisine gelen F.İ. tarafından göğünden tabancayla vuruldu.

Sağlık ekiplerine haber veren F.İ, suç aleti tabancayla karakola giderek teslim oldu.

112 Acil Servis ekipleri, Çeviren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü
Bir kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü
Bir kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü
Bir kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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