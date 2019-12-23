Bir kadın evinde ölü bulundu
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Bir kadın evinde ölü bulundu

Esenyurt'ta 36 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

23.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:23
Bir kadın evinde ölü bulundu

'ta 36 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İskete Sokağı'ndaki evine giden eş, karısı Nihal Ç'nin kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak komşularıyla içeri girdi.

Üç çocuk annesi Nihal Ç'nin çocuklarının odasında hareketsiz yattığının fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine verildi.

Sağlık ekipleri, Nihal Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Bir kadın evinde ölü bulundu
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