Bir kadın evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta 36 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.
Esenyurt'ta 36 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İskete Sokağı'ndaki evine giden eş, karısı Nihal Ç'nin kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak komşularıyla içeri girdi.
Üç çocuk annesi Nihal Ç'nin çocuklarının odasında hareketsiz yattığının fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekipleri, Nihal Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.