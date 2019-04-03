Bir Kadın Cinayeti Daha

Kahramanmaraş'ta bir kadın evine gelen şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vurarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde ikamet eden Emine Yıldız (45), evine gelen A.K. isimli şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu. Yıldız, olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Halil Koyun - Muhammet Özer/İHA)

Kaynak: İHA