Bir Işık da Sen Ol" Kampanyası

Tatvan gönül elçilerinin girişimiyle ilçeye gelen Ford Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesi Gönül Elçileri, Güntepe Köyü Ahmed-i Hani İlkokulu öğrencilerine giyim ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.



Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan öncülüğünde oluşturulan gönül köprüsü kapsamında, Güntepe köyüne giden gönül elçileri, buradaki öğrencilere çikolata ikramında bulunarak, mont, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttı.



Özkan, yaptığı açıklamada, gönül elçileri olarak yakın zamanda 8 köyü ziyaret ettiklerini ve imkanlar doğrultusunda eksiklikleri giderdiklerini anımsattı.



Köy çocukları için "Bir ışık da sen ol" kampanyası doğrultusunda bugün Güntepe köyüne gittiklerini anlatan Özkan, şöyle konuştu:



"Ford Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesi ile buradaki çocuklarımızı sevindirdik. Burada askerliğini yapan biri tekrar aynı bölüğünü ziyaret etmek için buraya geliyor ve o dönem karakol olan bu yapının okul olduğunu görüyor. Arkadaşlarına bu durumu bildirerek ahde vefa borcunu gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Aynı zamanda Ford Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesini de buraya yönlendiriyor. Bu vesileyle Ford Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesi buraya çeşitli materyaller getirdi. Çocuklara kırtasiye malzemeleri ile ayakkabı ve mont dağıtıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Herkesi ve tüm Tatvanlıları, gönüllere gönül köprüsü kurmak yanımızda görmek istiyoruz. Desteğimiz ve öncülüğümüzde bu çocuklarımıza sizlerde birer ışık olun diyoruz."



Fort Otosan Kocaeli Takım Kalıp Ailesi Üyesi Aytaç Umut ise buraya gelmelerine vesile olan okul müdürüne ve arkadaşlarına teşekkür ederek, şunları ifade etti:



"Öğrencilerimizle bir arada olabilmek ve gönül elçileri olarak onlara dokunabilmek için buradayız. Çok güzel bir atmosferle karşılaştık. Çünkü yanımızda yürekleri çok güzel insanlar vardı. Gönül elçileri olarak, burada olmaktan ve çocukların yüzlerine mutluluk kondurabilmekten çok mutluyuz. İyi ki buraya gelmişiz ve koca yürekli insanlarla beraber olmuşuz. Bundan sonra ki projelerde de burada veya farklı illerde bunu devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız."