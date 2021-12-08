Bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir iş yerine, 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırı anı kameralara anbean yansıdı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir iş yerine, 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırı anı kameralara anbean yansıdı. Çıkan olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, 00.45 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle 5 kişilik grup, bir iş yerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Saldırı anında 2 arkadaşıyla birlikte dükkanda bulunan iş yeri sahibi saldıranlara karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis ekiplerini fark eden saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çıkan kavgada iş yeri sahibi yaralanırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

Bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada

Bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada

Bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada

Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

 Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik

Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik

 Kız yurdunda kalan kalabalık öğrenci grubu 'Odaya gece erkek girdi' diyerek ayaklandı

Kız yurdunda kalan kalabalık öğrenci grubu "Odaya gece erkek girdi" diyerek ayaklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title