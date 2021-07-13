Bir İş Yerinde Asılı Türk Bayrağını Bağlı Olduğu Yerden İndirip Çöp Kovasına Atan Şahısla İlgili Basın Açıklaması
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Bir İş Yerinde Asılı Türk Bayrağını Bağlı Olduğu Yerden İndirip Çöp Kovasına Atan Şahısla İlgili Basın Açıklaması

Bir İş Yerinde Asılı Türk Bayrağını Bağlı Olduğu Yerden İndirip Çöp Kovasına Atan Şahısla İlgili Basın Açıklaması
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.ADANA VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN AÇIKLAMASIBir iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden indirip çöp kovasına atan şahısla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

T. C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN AÇIKLAMASI

Bir iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden indirip çöp kovasına atan şahısla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 12. 07. 2021 günü Seyhan ilçemiz Sümer Mahallesi'nde bir iş yeri tentesinde asılı bulunan Türk bayrağını indirip çöpe attığı tespit edilen M. D. isimli şahıs, emniyet birimlerimizce yakalanarak göz altına alınmış olup yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Bir İş Yerinde Asılı Türk Bayrağını Bağlı Olduğu Yerden İndirip Çöp Kovasına Atan Şahısla İlgili Basın Açıklaması - Haberler
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