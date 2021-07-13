Bir İş Yerinde Asılı Türk Bayrağını Bağlı Olduğu Yerden İndirip Çöp Kovasına Atan Şahısla İlgili Basın Açıklaması

T. C.ADANA VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN AÇIKLAMASIBir iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden indirip çöp kovasına atan şahısla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.