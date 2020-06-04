"Bir internet paketi de benden" yardım kampanyası Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü evlerinde interneti olmayan öğrenciler için "Bir internet paketi de benden" yardım kampanyası başlattı.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü evlerinde interneti olmayan öğrenciler için "Bir internet paketi de benden" yardım kampanyası başlattı.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Korona virüs nedeniyle eğitim sona ermiş, öğrenciler derslerini Milli Eğitim Bakanlığının sunduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online olarak takip ediyor. Yakında yapılacak olan LGS ve YKS sınavlarına girecek olan bazı öğrencilerimizin maddi durumu yetersiz olduğundan, İnternet üzerinden dersleri takip etmelerinin mümkün olmadığını tespit ettik. Bu öğrencilerimiz için "Bir internet paketi de benden" yardım kampanyası açtık. Hayır sever vatandaşlarımızın yapacağı yardım için de Ziraat Bankasında hesap oluşturduk. Bu hesaba yapılacak olan bağışlarla, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere veya yakınlarının cep telefonuna İnternet paketi yüklenecek. Öğrencilerimiz dersleri denemeleri takip edeceklerdir" dedi.

Kampanyanın sınavların yapılacağı tarihe kadar devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA