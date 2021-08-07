"Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi?" diye fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayan genç sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayan genç sürücü hayatını kaybetti. Gencin, sosyal medya hesabında 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı ise dikkat çekti.

Kaza, gece 03.00 sıralarında Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletli arkadaş grubuyla 07 ARR 844 plakalı motosikletiyle Batı Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Hasan Dure (24), kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu. Kazayı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra 112 ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen gencin, sosyal medya hesabında motosikleti ile çok sayıda fotoğrafı olduğu görüldü. Gencin motosikleti ile çekindiği bir paylaşımının altına, 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı ise dikkat çekerken, motosikletle akrobasi hareketleri yaptığı da görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı