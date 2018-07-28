Cristiano Ronaldo, Daha Maça Çıkmadan Juventus'a Köşeyi Döndürdü

Juventus'un tarihi transferi olarak kayıtlara geçen Portekizli yıldız, şimdiden etkisini hissettirdi. Ekonomik anlamda İtalyan kulübüne reklam, maç günü, kombine, forma ve yayın anlamında gelir getiren Ronaldo, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

İtalyan devi Juventus'un yaz transfer dönemine damgasını vuran imzası Cristiano Ronaldo, her geçen etkisini artırıyor. Henüz resmi maça çıkmamasına karşın Avrupa futbolunda büyük bir etki bırakan Ronaldo, ekonomik ve sosyal anlamda da gücünü gösterdi. Özellikle ekonomik anlamda Portekizli yıldızın getireceği katkı ortaya kondu.

Football Benchmark'ın hazırladığı geniş raporda, detaylı bir şekilde nasıl gelir getireceği yazıldı. İlk olarak maç günü ve kombine gelirleri öne çıktı.

SADECE KOMBİNEDEN 12 MİLYON EUROLUK EKSTRA GELİR ELDE EDİLDİ

Ronaldo transferiyle beraber kombinedeki gelir 48-52 milyon euro bandına çıkarak, en az 12 milyon euroluk ekstra gelir sağlandı. Maç biletlerinde de tüm dünyadan gelen taleple en az 15 milyon euroluk bir artış bekleniyor. En az yüzde 30'luk bir gelir artışı bulan Juventus, bilhassa Şampiyonlar Ligi'nde büyük kar elde edecek.

Juventus'un yarı finale kadar çıkması halinde en az 11-13 milyon euro arası ekstra bir gelir elde edilmesi ve 55-60 milyon euro arası bir kazanç bekleniyor. Torino kulübünün ayrıca hisse senetlerinde yüzde 32'lik bir artış bekleniyor.

YAYIN GELİRLERİ 255 MİLYON EUROYA YÜKSELECEK

Juventus'un 2018-19 sezonundaki yayın gelirlerinin de Ronaldo etkisiyle beraber 255 milyon euroya kadar yükselmesi umuluyor. Forma ve sponsor gelirlerinde de halen Real Madrid, Bayern Münih ve Manchester United'ın gerisinde olan Juventus'un 75-100 milyon euro arası bir artış tahmin ediliyor. Reklamda da 2-3 yıllık süreçte 195 ila 220 milyon euro arası bir gelir olacağı ifade ediliyor.

Sosyal medyada da Ronaldo etkisi görülüyor. Juventus'un Ronaldo'yu kadroya katmasıyla beraber 5 Temmuz-17 Temmuz arası Twitter hesabı yüzde 25 büyürken 8 milyon takipçiye ulaştı, Instagram da 12.5 milyon takipçiye çıktı.

GELİRLER ARTIYOR

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a katılmasıyla beraber gelirlerdeki net artışlar da dikkat çekiyor. Buna göre Juventus'un bu sezon gelir artışının 100 milyon euroya çıkması bekleniyor. 100 milyon euroya transfer olan Ronaldo'nun, bir sezonda kazandırması beklenen gelir artışının en az 25 milyon euro olması ifade ediliyor. Ronaldo'nun Juventus'ta forma giyeceği 4 sezonda bonservisinden fazla gelir kazandırması tahmin ediliyor.

FİNANSAL FAİR PLAY İÇİN ÖNLEMLER HAZIR

Juventus'un Ronaldo'ya verdiği 100 milyon euro sonrası Finansal Fair Play konusunda da önlemleri hazır. Juve'nin kadrosundaki potansiyelli oyuncuların satış halinde nasıl değerlere sahip olacağı ortaya kondu. Başta Gonzalo Higuain ile Paulo Dybala'nın ciddi gelir getirmesi bekleniyor. Dybala'yı 105 ile 120 milyon euro arası elden çıkarma ihtimali bulunan İtalyan kulübünün de Higuain'i de en az 60 milyon euroya satması bekleniyor.

HIGUAIN CHELSEA'YE DOĞRU

Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain için Chelsea konusunda görüşmeler sürüyor. İtalya basınında yer alan haberlerde, Ronaldo transferi sonrası gelir bekleyen Juventus'un Higuain'i satması bekleniyor. Fransa'nın Nice şehrinde yapılan görüşmelerde, Chelsea'nin Higuain için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı ve transferin olumlu sonuçlanmaya yakın olduğu aktarıldı.