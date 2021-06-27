Bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta köy camisinin bahçesine köstebekler için tuzak kuran imam, "köstebek tabancası" diye bilinen düzeneğin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Sivas'ta köy camisinin bahçesine köstebekler için tuzak kuran imam, "köstebek tabancası" diye bilinen düzeneğin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Başsöğüt köyünde görevli imam H.Ç. (63), camideki bostanı köstebeklerden uzak tutmak için tuzak kurmak istedi.

Komşusunun verdiği düzeneğin kurmaya çalışırken ateş alması sonucu göğsünden yaralanan H.Ç, köy sakinlerinin ihbarı üzerine ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı
Bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı
Bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı
Bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Hande Erçel Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Emre Kocadağ Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir imam caminin bahçesine köstebekler için tuzak kurduğu sırada yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 15:31:25. #1.14#

title