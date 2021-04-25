Bir ilçe doktoruna vefasını böyle gösteriyor

Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık 30 yıl boyunca yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinden muayene ücreti almayan Dr. Erdem Dülger'in ismi hala muayenehanesindeki tabelasında ve isminin verildiği caddede yaşatılıyor.

Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık 30 yıl boyunca yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinden muayene ücreti almayan Dr. Erdem Dülger'in ismi hala muayenehanesindeki tabelasında ve isminin verildiği caddede yaşatılıyor.

Dr. Erdem Dülger, 1970 yılında doktor olarak göreve başladığı ilçesinde vefat ettiği 2003 yılına kadar hem şifa dağıttı hem de herkesin yardımına koştu. 2003 yılında vefat eden doktor Erdem Dülger'in geçen 18 yıla rağmen muayenehanesindeki tabelası indirilmedi. İlçede 30 yıla yakın serbest doktorluk ve 1994-1999 yılları arasında bir dönem bağımsız belediye başkanlığı yapan Dr. Erdem Dülger'in muayenehanesindeki tabelasında ve belediye tarafından verilen bir caddede ismi yaşatılıyor.

Görele'de yıllarca kimseden ücret almadan doktorluk yaptığını anlatan Belediye Başkanı Tolga Erener, "Görele ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızdan hiçbir ücret almaksızın kendileri gelemiyorsa bile ayaklarına giderek onları tedavi eden, onlara yol gösteren çok kalender bir insandı. 1994 yılında bağımsız olarak yüzde 66 oy alarak belediye başkanı seçildi. Kendisiyle aynı siyasi görüşü paylaşsın paylaşmasın, hangi köyden olursa olsun herkes onun yanına giderdi. Görele'de biri hasta olunca, 'Önce Erdem'e görünelim' denirdi. O da zaten kendi üstesinden gelemeyeceği çok uzmanlık gerektiren bir şey ise hemen doktorunu da ayarlıyordu. Teşhisi de her zaman doğru çıkmıştır. Çok enteresandır. Bizde Görele Belediyesi olarak ismini nasıl yaşatabiliriz diye düşündük. En büyük bulvarımıza ismi verildi. Fotoğraflı bir şekilde tabelasını yerleştirdik. Yaşadığı ömrü boyunca muayenehanesi olan işyerindeki tabelasını da hiçbir şekilde indirilmedi. Onun adını ve ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Keşke onun gibi daha nice insanlar olsa içimizde" ifadelerini kullandı.

Köylere gidip muayene ederdi, ücret almazdı

Amcası gibi doktor olan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger de "Rahmetli amcam Doktor Erdem Dülger (67), Çapa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1970 senesinde Görele'de herhangi bir doktor ve sağlık kuruluşu yokken tek başına Görele ve çevredeki ilçe halkına fedakarca hizmet etti. Bana hep şunu söylerdi, 'Oğlum bizim memleket gurbetçidir, fakirdir. Bizim milletin parası haramdır. Onlara hizmet edelim. Paralarını kendileri biriktirsinler. Bizi de ansınlar, yad etsinler' derdi. Bu şekilde insani bir yaklaşımı vardı. Ben doktorluk mesleğine 6 yaşındayken amcama yardım ederek başladım. Köylere giderdik. O zamanlar şimdiki gibi eczane gibi imkanlar yoktu. Halkta fakir bir halktı. Şimdiki gibi değildi. Onları ücretsiz şekilde muayene ederdi. Gönüllü olarak haftada birkaç gün yapardı. Yöre halkıyla çok iyi diyalog kurardı. Hassasiyetlerini bilirdi. O zamanki insanlar en okumamışından en okumuşuna kadar fakir dahi olsalar bir efendilik, bir saygınlık, bir terbiye, usul ve adap, bir erkan içindeydiler. Bu cemiyetin yetiştirdiği güzel bir insandı amcam. Tekrar o tip insanların çıkmasını istiyorsak ve onlara layık olmak istiyorsak o cemiyeti öz haliyle tekrar tesis etmekten başka yolu yok" dedi.

"Hem muayene eder, hem ilaç verirdi"

Dr. Erdem Dülger'in en yakın dostlarından biri olan Eczacı Selahattin Karaahmetoğlu ise "Erdem abi bölgenin çocuğu olduğu için bölgedeki hastalıklar konusunda kendini çok geliştirmişti. Önemli bir tecrübeye sahipti. Bu tecrübeyle beraber hem muayenesinde hem de tedavisinde çok başarılı sonuçlar alırdı. Hastalarından para almadığı gibi gariban insanlara da ilacını kendisi verirdi. Ben kendisini çok severdim. Ben Erdem abiyi hep rol modelim olarak görmüşümdür. Beni eczacılık kaydına Erdem abi götürdü. Eczane açtığımız dönemde Erdem abi muayenehanesinde işi bittikten sonra eczaneme gelirdi. Bana manevi destek verirdi. Evlenirken nikah şahidimdi. Erdem abi sayesinde arkadaş olduğum birisi bizi ziyarete geldiğinde o tabelayı görünce çok duygulandı. Görelelileri çok takdir ettiğini söyledi. Doktor Erdem Dülger tabelası bugün hala en son muayenehane olarak kullandığı yerde duruyor. Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında kılındı. Meydan ana baba günüydü. Çok kalabalık bir cenaze oldu. Öyle bir cenaze bu ilçede kolay kolay bir kimseye nasip olacağını düşünmem" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı