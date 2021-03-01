"Bir İh(ti)mal Daha Var!" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi, 5 Mart'ta açılacak
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"Bir İh(ti)mal Daha Var!" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi, 5 Mart'ta açılacak

01.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:16

"Bir İh(ti)mal Daha Var!" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi, 5 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

"Bir İh(ti)mal Daha Var!" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi, 5 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ve Bağımsız Sanat Vakfı iş birliği ile düzenlenen sergi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açılacak.

Küratörlüğünü Hülya Yazıcı'nın üstlendiği sergide, Alexsandra Farazin, Ayşegül Kurt, Ayfer Keçeci, Aygül Okutan, Betül Karakaya, Ceylan Dökmen, Erhan Lanpir, Hülya Yazıcı, Mehtap Özdemir, Marat Taturas, Mustafa Teet, Nelly Akchurina, Pelin Özgöçen, Raife Tokyürek, Tuğba Renkçi Taştan, Şeyma Balcı, Veronique Marganne, Yasemen Uluyurt Çavdarlı, Zehra Başaran, Zeynep Kul Akpala ve Zilia Bakhtieva eserleriyle yer alacak.

Sergi kapsamında, 10 Mart'ta bir söyleşi düzenlenecek. Moderatörlüğünü Dr. Ayşe Taşkent'in üstleneceği söyleşide, yazar Yıldız Ramazanoğlu "Korku ve Tahakkümün Karanlık Yüzü", yönetmen Handan Öztürk "Geçmişten Günümüze Anlatılarda Kadın, Tahakküm ve Bu Geleneğin Temsilcisi İzler", Doç. Dr. Hülya Terzioğlu "Tevhid ve Adalet Bağlamında İslam ve Kadın", Peren Birsaygılı Mut ise "Filistin Direniş Edebiyatının Kadın Sesi, Fadva Tukan" konularını ele alacak.

Sergi, 28 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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