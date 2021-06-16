Bir HİS Göleti de Gördes'e
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Bir HİS Göleti de Gördes'e

Bir HİS Göleti de Gördes'e
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmalarına başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 1000 adet besi hayvanın faydalanacağı göletin çalışmalar tamamlandıktan sonra vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

İl genelinde üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticileri için gölet yapım çalışmalarına da devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni hayvan içme suyu göleti yapımlarını sürdürürken, buna bağlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni hayvan içme suyu göleti kazandırmak için de çalışmalara başladı. Yeşilyurt Mahallesi'ne yapılacak olan göletin tamamlanmasıyla birlikte, göletten hem yaban hayvanlarının hem de üreticilerin besi hayvanlarının faydalanacağı belirtildi.

"Üreticilerimizin yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tarımsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri çalışmamız da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Gördes ilçemiz Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni bir gölet yapımına daha başladık. Tamamlandığında üreticimizin de elini rahatlatmış olacağız. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek." dedi. - MANİSA

Bir HİS Göleti de Gördes'e

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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