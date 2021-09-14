'Bir Hilal Uğruna' projesi Mardin'den start aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Bir Hilal Uğruna' projesi Mardin'den start aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
'Bir Hilal Uğruna' projesi Mardin'den start aldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Bir Hilal Uğruna' projesi kapsamında 15 Temmuz gazileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde il il gezip hain darbe girişimi gecesi anlatılacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Bir Hilal Uğruna' projesi kapsamında 15 Temmuz gazileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde il il gezip hain darbe girişimi gecesi anlatılacak. Bu kapsamda projenin Mardin'den start aldığı belirtildi.

Şehit yakınları ve gaziler federasyonu proje koordinatörü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, Federasyon Başkanı Levent Yücel ve 15 Temmuz Gazileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıkarak 15 Temmuz'u gazilik ve şehadet makamını anlatmaya ve o hain gecede yaşanılanları aktarmaya Mardin'den start verildi. Mardin ile başlayan projenin Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, ve Şanlıurfa ile devam edeceği bildirildi. Bir Hilal uğruna Proje Koordinatörü Bedri Çoban, "Hain darbe gecesi şehit düşen şehitlerimizin şahidi gazilerimiz ile birlikte sahada o hain geceyi anlatmaya başladık, Darbeler tarihini sahada yok ettiğimiz gibi zihinlerden de yok etmek ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için uzuvlarından vazgeçen gazilerimizle vatan sevgisini anlatmaya başladık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine daha çok gazimiz gelsin istiyoruz, bununla beraber bölgemizdeki çocuklarımızı Ankara'ya götürerek devlet büyüklerimizle tanıştırıyoruz, 15 Temmuz'u hem yerinde hem sahada anlatmaya devam edeceğiz, ilgisi ve desteğinden dolayı Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş'a teşekkür ederim" dedi.

Federasyon Başkanı Levent Yücel ise, "Buradaki 15 temmuz gazilerimiz ile birlikte bölgeyi görmeye geldik, gazilerimiz ve ben dahil hainler tarafından o gece vurulduk, 251 de bizim gibi dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz Ömer Halis Demir gibi kahramanları şehit ettiler, biz 15 Temmuz'da çıktık ve hainlerle mücadele ettik, çocuklarımıza daha güzel bir vatan bırakalım diye, o hain gecede canı pahasına meydanlarda hem şanlı bir zafer hem de ülkemizin geleceği kazanılmıştır" dedi. - MARDİN

'Bir Hilal Uğruna' projesi Mardin'den start aldı

'Bir Hilal Uğruna' projesi Mardin'den start aldı

'Bir Hilal Uğruna' projesi Mardin'den start aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ersin Tatar Hulusi Akar Murat Kurum Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Mergim Berisha Ali Koç Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Bir Hilal Uğruna' projesi Mardin'den start aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:05:26. #1.17#