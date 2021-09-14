'Bir Hilal Uğruna' projesi Mardin'den start aldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Bir Hilal Uğruna' projesi kapsamında 15 Temmuz gazileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde il il gezip hain darbe girişimi gecesi anlatılacak. Bu kapsamda projenin Mardin'den start aldığı belirtildi.

Şehit yakınları ve gaziler federasyonu proje koordinatörü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, Federasyon Başkanı Levent Yücel ve 15 Temmuz Gazileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıkarak 15 Temmuz'u gazilik ve şehadet makamını anlatmaya ve o hain gecede yaşanılanları aktarmaya Mardin'den start verildi. Mardin ile başlayan projenin Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, ve Şanlıurfa ile devam edeceği bildirildi. Bir Hilal uğruna Proje Koordinatörü Bedri Çoban, "Hain darbe gecesi şehit düşen şehitlerimizin şahidi gazilerimiz ile birlikte sahada o hain geceyi anlatmaya başladık, Darbeler tarihini sahada yok ettiğimiz gibi zihinlerden de yok etmek ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için uzuvlarından vazgeçen gazilerimizle vatan sevgisini anlatmaya başladık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine daha çok gazimiz gelsin istiyoruz, bununla beraber bölgemizdeki çocuklarımızı Ankara'ya götürerek devlet büyüklerimizle tanıştırıyoruz, 15 Temmuz'u hem yerinde hem sahada anlatmaya devam edeceğiz, ilgisi ve desteğinden dolayı Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş'a teşekkür ederim" dedi.

Federasyon Başkanı Levent Yücel ise, "Buradaki 15 temmuz gazilerimiz ile birlikte bölgeyi görmeye geldik, gazilerimiz ve ben dahil hainler tarafından o gece vurulduk, 251 de bizim gibi dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz Ömer Halis Demir gibi kahramanları şehit ettiler, biz 15 Temmuz'da çıktık ve hainlerle mücadele ettik, çocuklarımıza daha güzel bir vatan bırakalım diye, o hain gecede canı pahasına meydanlarda hem şanlı bir zafer hem de ülkemizin geleceği kazanılmıştır" dedi. - MARDİN