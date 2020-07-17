Bir hayırsever sokak hayvanlarının da faydalanabileceği çeşme yaptırdı Antalya'nın Kepez ilçesinde hayırsever Halil Kaplan, sokak hayvanlarının da yararlanabileceği çeşme yaptırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hayırsever Halil Kaplan, sokak hayvanlarının da yararlanabileceği çeşme yaptırdı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Düdenbaşı Mahallesi'ndeki çeşmenin açılış kurdelesini kesti.

Hayırsever Kaplan, gazetecilere, yaklaşık 35 yıldır müstakil evinin bahçesinde mahallenin kedi, köpek ve kuşlarının yemek ve sularını temin ettiğini belirtti.

Müstakil evi apartman yapılması için yıkılınca, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için sokaklara yemek ve su bıraktığını aktaran Kaplan, "Binamız çok şükür bitti. Sokak hayvanlarına kimsenin bakmadığını görünce sürekli su ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu bir maharet değil, başkalarına örnek olması için yaptırdım. Türkiye'nin her yerinde bu tür hayırların önünün açılmasını istiyorum." diye konuştu.

Açılışa, çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA