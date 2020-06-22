Bir hayırsever iki tekerlekli sandalye bağışladı
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Bir hayırsever iki tekerlekli sandalye bağışladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir hayırsever, satın aldığı iki tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesine teslim etti.

22.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:14

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir hayırsever, satın aldığı iki tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesine teslim etti.

Hayırsever Akile Dural'ın bağışı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Dural, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde yürüttüğü sağlık hizmetlerine destek olmak istediğini dile getirdi. Satın aldığı iki tekerlekli sandalyenin ihtiyacı olan kişilere ulaştırılmasını isteyen Dural, imkanı olan vatandaşları katkıda bulunmaya çağırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün de bugüne kadar 30 tekerlekli sandalye bağışına aracılık ettiklerine değindi.

Bu tekerlekli sandalyelerden 27'sinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığının bilgisini veren Gürün, "Burada önemli olan bağışlanan tekerlekli sandalyenin sayısı veya maliyeti değil. Önemli olan nokta hemşehrilik duygularıyla ve insani duygularla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bir nebze olsa da katkıda bulunmak. Bu nedenle bu bağış çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hayırsever Dural, aldığı tekerlekli sandalyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e teslim etti.

Bir hayırsever iki tekerlekli sandalye bağışladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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