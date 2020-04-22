Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi - Haberler
Nazilli, Aydın, Güncel

Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hayırsever, 18 kişinin borcunun yer aldığı bakkal defterindeki borçları ödedi.

22.04.2020 01:29 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:31
Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hayırsever, 18 kişinin borcunun yer aldığı bakkal defterindeki borçları ödedi.

Dallıca Mahallesi'nde bakkal işleten Murat Halal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hayırseverin bakkala gelerek borç defterinde ismi bulunan kişilerin borcunu ödemek istediğini söylediğini belirtti.

Hayırseverin 21 bin 750 liralık veresiye borcunu kapattığını ifade eden Halal, "Bütün arkadaşlara bir ramazan hayrı olur. Allah böyle vatandaşlarımızdan razı olsun." dedi.

Veresiye defterini dükkanın önünde yırtarak ateşe veren Halal, borçlarının kapatıldığını öğrenen vatandaşların çok mutlu olduğunu ve hayırsever kişiye dua ettiklerini ifade etti.

Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerine yanıt verdi Haberler
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerine yanıt verdi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor
AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey...
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muhammet Emin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Deniz Seki Fettah Can Halil Sezai Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Lionel Messi Ivan Obradovic Hikmet Karaman Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 01:37:25. #1.15#
title