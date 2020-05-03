Bir hayırsever 2 bin nüfuslu köyün veresiye defterlerindeki borçları ödedi
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Bir hayırsever 2 bin nüfuslu köyün veresiye defterlerindeki borçları ödedi

Bir hayırsever 2 bin nüfuslu köyün veresiye defterlerindeki borçları ödedi
03.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:32

Kastamonu'da bir hayırsever, 2 bin nüfuslu köyde yaşayan vatandaşların bakkallara olan borçlarını sildirdi.

Kastamonu'da bir hayırsever, 2 bin nüfuslu köyde yaşayan vatandaşların bakkallara olan borçlarını sildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Araç ilçesine bağlı İğdir köyündeki 3 bakkala giderek veresiye defterlerinde kayıtlı borçları ödedi.

Bakkal Fatih Kemran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde iş yerine bir kişinin geldiğini anlatan Kemran, "Bir ağabeyimiz gelip, veresiye defterimiz olup olmadığını sordu. Veresiye borcunu ödeyemeyenlerin hesabını çıkarmamı istedi. Ben de çıkarıp verdim. Hepsini ödedi ve ayrıldı." diye konuştu.

Hayırseverin isminin açıklanmasını istemediğini ifade eden Kemran, "Zor günlerde böyle güzel insanların olduğunu bilmek güzel." dedi.

Market sahibi Mustafa Bayın ise 20 senedir mesleğin içinde olduğuna işaret ederek, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve duygulandım. Koronavirüs ile mücadele günlerinde çok güzel bir destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakup Maden de 25 yıldır bakkallık yaptığını belirterek, "Veresiye defterini isteyip hesabını çıkarttırdı. Bütün hesapları kapattı. İsmini sorduğumda söylemedi." şeklinde konuştu.

Köylülerden Mustafa Yörük, hayırsevere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün alışveriş için bakkala girdiğimde çok güzel bir haber aldım. Yakup ağabey tüm veresiye borçlarının ödendiğini söyledi, çok mutlu oldum. Şu dar zamanda böyle bir şey yapılması çok anlamlı. Bu tür hayırseverlerin köyümüzde, ilimizde, ülkemizde ve dünyada artmasını temenni ediyorum."

Bir hayırsever 2 bin nüfuslu köyün veresiye defterlerindeki borçları ödedi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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