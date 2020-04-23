Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nda kazanan eser belli oldu Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü geliştirmek amacıyla düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü geliştirmek amacıyla düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Zorlu Holding açıklamasına göre, Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar 1.000'in üzerinde oyun ile 900 bin çocuğa erişildi.

Çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve öz güvenlerini artırmak amacıyla bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması sonuçlandı.

"Acayip Teknolojik Masallar" isimli hikayesiyle ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci olurken, "Emojiler Diyarı" hikayesiyle Çağla Çalova ikinci, "Tersine Dünya" hikayesiyle Ali Eren Ayaz ve "Gök Taşı Canlıları" hikayesiyle Cansu Akça üçüncü oldu.

Üçüncü döneminde 22 farklı şehirden toplamda 168 başvuru alan Bir Hayal Bir Oyun'da tüm hikayeler, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Birinci seçilen "Acayip Teknolojik Masallar" isimli hikaye, Zorlu Çocuk Tiyatrosu yönetmeni Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun 2021 programı kapsamında Zorlu PSM'de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip çocuklarla buluşacak.

Öte yandan, dereceye giren ilk üç hikaye ödüllendirilirken, ilk 15'e giren hikayelerin tümü ise bir kitapta toplanarak yayımlanacak.

Jüri değerlendirmesi online yapıldı

Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nda jüri toplantısı bu yıl, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleştirildi.

Jüride; Kelime Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Asya Çağlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Nutku, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Murat Abbas, Gazeteci-Yazar Ömür Kurt, Dramaturg Selen Korad Birkiye, Yönetmen, Oyuncu ve Yazar Şahika Tekand, Oyuncu-Eğitmen-Dramaturg Yarkın Ünsal, Yazar, Seslendirme Sanatçısı ve Program Yapımcısı Yekta Kopan yer aldı.

Kaynak: AA