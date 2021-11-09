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"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Yerel

"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor Tekirdağ'da direksiyon başına geçen Tekirdağ Valisi ve İl Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanlığının "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da direksiyon başına geçen Tekirdağ Valisi ve İl Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanlığının "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında cankurtaran emniyet kemerine dikkati çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık sürücülerin emniyet kemeri takması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yıldırım, "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltmaktadır. Güvenli trafik bir hareketine bakar" diyerek mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı ve emniyet kemerini taktı.

Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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