Bir hakkın teslimi: Engelsiz Yaşam

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bir hakkın teslimi engelsiz yaşam" dedi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak kutlandığını kaydeden Muhammer Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta boyunca engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak için toplumda farkındalık oluşturmak maksadıyla bir dizi çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde artık engelli olmak ya da günlük hayatını devam ettirebilmesinde engellerle karşılaşılması, yalnızca bu vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, vicdani sorumluluk taşıyan toplumun tüm bireylerini yakından ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında var olmalarını ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için birey ve toplum olarak bu kardeşlerimizi anlayabilmeli ve yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak empatik düşünebilmeliyiz. Karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmalı ve onlarsız eksik olduğumuzu ve birlikte daha güçlü olabileceğimizi hissettirmeliyiz. Unutulmamalıdır ki bu bir lütuf değil bir hakkın teslimidir. Bunu içindir ki sadece bu hafta içerisinde değil yılın her gününde engelsiz bir hayat için çözümler aramak, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Devletimiz ve Bakanlık olarak hayatın her anını ve mekanını engelsiz hale getirmek ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. En başta bakışlardaki ve zihinlerdeki engellerin kalkması için ciddi bir zihniyet dönüşümü için çalışılmıştır. İstihdam, eğitim, sağlık, bakım, iyileştirme gibi kurumsal hizmetlerdeki iyileştirmeler sonucunda artık hayatın her alanında kendilerini ifade edebilmeleri için imkanlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu iyileştirmelerin daha da anlam kazanması için sadece devletimizin sunduğu imkanlarla yetinilmemeli her modern toplumlarda olduğu gibi bizde de sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın katkı sunmaları gerekir.

İl Müdürlüğü olarak bizler; tüm engelli bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmetleri uluslararası standartlarda sunan bir kurum olma amacını taşımaktayız. Tüm engelli bireylerimiz ve ailelerimiz için hayatın her alanında etkin hale gelmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu misyon doğrultusunda resmi ve özel kuruluşlarımızda 214 engelli vatandaşımıza kurum bakımı, 2185 vatandaşımıza da evde bakım hizmeti sunmaktayız. İlimizde SYDV'ler aracılığıyla 3174 vatandaşımıza engelli maaşı ve engelli yakını maaşı ödenmektedir. Yine 4870 vatandaşımız engelli kimlik kartı hizmetinden yararlandırılarak mevzuattaki istisna ve pozitif ayrımcılıklardan faydalandırılmıştır. Yine kurulan denetim ekiplerimizce kamuya açık alanların denetimleri yapılarak bu kardeşlerimizin hizmete erişimde karşılaştıkları engellerin kaldırılmasına çalışılmaktadır. Gündüzlü bakım hizmetini ilimizde de başlattık. Ayrıca Covid-19 sürecinde engelli vatandaşlarımız ve aileleri öncelikli olmak üzere Vefa Destek Gruplarımız aracılığıyla psikososyal anlamda gerekli tüm imkanlar sağlanmıştır. Ancak daha gidilecek çok yolumuz olduğu gerçeğini de asla unutmuyoruz.

Engelli vatandaşlarımıza dair sorunlar ve çözüm önerileri bu hafta içerisinde yoğun bir şekilde gündeme gelmektedir. İnsanlığın ortak sorunu olan ve bir gün her insanın başına gelme ihtimali olan engellilik hali ancak toplum tarafından bilinçli hareket edilerek engelsiz bir yaşam haline dönüştürülebilir. Tüm dünyada engellilik konusu evrensel normlara oturtulmuş ve bu konuda devletlere önemli sorumluluklar yüklenmiştir. 1982 yılında hazırlanan Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesinde "herhangi bir ayrım yapılmaksızın engelli kişilerin en yüksek sağlık hizmeti standardına ulaşma hakları" vurgulanmıştır. O halde engellilerimizin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için toplum, birey, kurum ve kuruluşlar olarak hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çağdaş toplum anlayışıyla hareket edilmesi gerektiği unutulmamalı ve bu doğrultuda insan onuruna yakışır bir şekilde hayata katılımları sağlanmalıdır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde sağlık kuruluşları olarak amacımız engelliliğin önlenmesi ve engellilere sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmek, onların sağlık kuruluşlarımızdaki hizmetlerden faydalanmaları konusunda en kolay ulaşılabilir yöntemleri kullanarak hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarımız engelli vatandaşlarımızın engelleri göz önünde bulundurularak yapılandırılmakta, fiziksel ve çevresel koşullar ona göre düzenlenmektedir. Engelli ve yaşlı hastalarımıza hasta kayıt ve kabul sırasında özel durumuna göre uygun şekillerde hizmet verilmekte, poliklinik hizmetlerinde öncelik sağlanmaktadır. Hizmete kolay ulaşılabilmelerini sağlayacak tüm sağlık hizmetleri sunulmaya çalışılmaktadır. Sonuç olarak hiç kimse birer engelli adayı olduğunu unutmamalı ve herkes bu doğrultuda hareket etmelidir. Günlük yaşantımızda ve görev alanlarımızda engellilere yönelik hizmet anlayışı sürdürülmeli, engelsiz bir yaşam için engellilere yardımcı olmak konusunda farkındalık oluşturulmalıdır. Bunun için küçük yaşta çocuklarımıza da bu bilinci yerleştirmek görevlerimiz arasında olmalıdır. Unutulmamalıdır ki bilinçli bir toplum oluşturmak bilinçli nesiller yetiştirmekten geçer.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle uzunca bir zamandır birçok kısıtlamalar dahilinde ve sebebi biz olmayan nedenlerle sosyal hayattan uzak yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimiz de ellerinde olmayan nedenlerle yer yer sosyal hayattan uzak kalıyorlar. Umarım engelli kardeşlerimizi ve ailelerini daha iyi anlayabilmişizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve katkısı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve selamlarımı sunarım." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı