Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Haberler | Güncel

Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı Gümüşhane'de bir çay ocağı işletmecisi Antalya yangınında televizyonda gördüğü yaşlı çiftin dramına dayanamayarak bir haftalık kazancını o çifte gönderdi Gümüşhane'de çay ocağı işleterek geçimini sağlayan 24 yıl önce de kendi...

Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı

Gümüşhane'de bir çay ocağı işletmecisi Antalya yangınında televizyonda gördüğü yaşlı çiftin dramına dayanamayarak bir haftalık kazancını o çifte gönderdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de çay ocağı işleterek geçimini sağlayan 24 yıl önce de kendi evleri yanan Sezgin Ergün, bir haftalık gelirini yangını takip ederken televizyonda gördüğü evleri yanan yaşlı çifte gönderdi.

Gümüşhane kent merkezindeki Karaer Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde "15 Temmuz Demokrasi Çay Evi" adlı cay ocağını işleten ve 20 yıldır bu işi yapan Sezgin Ergün, geçtiğimiz günlerde Antalya ve Muğla'da gerçekleşen ve günlerce süren yangınlar nedeniyle bir haftalık kazancını o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine göndermeye karar vermişti.

Kampanyasının duyulmasının ardından "Altın kalpli insanların şehri" olarak nitelendirilen Gümüşhane'de çok sayıda vatandaş Ergün'ün işletmesine giderek bir çay içip para üstü almadı, çay içmeden yardım parası verdi.

İşletmesinin kapısına astığı yazıyla kampanyasını duyuran Ergün, bir haftalık sürenin ardından elde ettiği geliri Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i ziyaret ederek Antalya'nın Manavgat ilçesinde evleri yanan yaşlı çifte ulaştırmak üzere teslim etti.

"Milletimizin iyiliksever, yardımsever ve kadirşinas davranış örneğinin tezahürüsünüz"

Ergün'ü kabul ederek bu kadirşinaslığı ve güzel davranışından dolayı teşekkür eden Vali Taşbilek, "Milletimizin iyiliksever, yardımsever ve kadirşinas davranış örneğinin tezahürüsünüz. Sezgin kardeşimiz televizyonda gördüğü evleri yanan yaşlı çiftin ihtiyacına derman olmak istemiş. Bu vesileyle de bir haftalık kazancını onlara ulaştırmak üzere bugün bize teslim etti. Bizim misafirimiz oldular. Kendisine gerek Gümüşhane halkı adına gerek Türk milleti adına bu güzel davranışından, yardımseverliğinden, kardeşlik duygumuzun ne kadar yüksek olduğunu göstermesinden, onun bir nişanesi olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum" dedi.

Türk milletinin kadirşinaslığına dikkati çeken Vali Taşbilek, "Türk milletinin evlatlarının nerede, kim, nasıl bir sıkıntı yaşarsa bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyinin hiç fark etmediğini bugün arkadaşımız burada bizlere gösterdi. Bundan dolayı bu yardımsever davranışından ve hassas, ince düşüncesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin bize ilettiği yardımı yangından etkilenen Sezgin Ergün'ün işaret ettiği ailemize, büyüklerimize iletmek üzere kendisinden teslim aldık. Pazartesi günü itibariyle de biz onu Manavgat ilçemizde yangından etkilenen büyüklerimize ulaştırılması noktasında gerekli girişimlerimizi yapacağız" diye konuştu.

"Gümüşhane insanı bu konularda duyarlı olduğunu bir kez daha ispat etti"

Kampanyasının sonucunda elde ettiği geliri bir zarfın içerisine koyarak imzalanan tutanak karşılığında Gümüşhane Valiliğine teslim eden hayırsever işletmeci Sezgin Ergün ise "Bir haftalık kazancımızı Manavgat bölgesine göndereceğimizi söyledi. Bu haber yayınlanıp yazıyı kapıya astıktan sonra Gümüşhane insanımız duyarlı. Gelen bir çay içti para verdi üzerini almadı, geçerken yazıyı okuyup para verdi. Güzel bir kampanya yaptığımızı düşünüyoruz. Elde ettiğimiz geliri Valimize ilettik. Gümüşhane insanı bu konularda duyarlı olduğunu bir kez daha ispat etti. Birilerine vesile olduğumuz için, yardım yapabildiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz. İnşallah başkaları da böyle kampanya yapar" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç sahipleri bile kampanyaya destek verdi"

Kampanya boyunca yaşlı ve ihtiyaç sahibi olduğu dış görünüşünden belli olan birisinin kendisini çok duygulandırdığını aktaran Ergün, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Yaşlı bir amca bastonuyla yürürken kapıdaki yazıyı gördü. Çay içmediği halde bir miktar para verdi. Durumu da iyi değil ama yardım etti."

"24 yıl önce bizim de evimiz yandı, onları en iyi ben anlarım"

Manavgat'ta televizyon ekranlarından gördüğü bir yaşlı çiftin kendisini çok etkilediğini, kendi evlerinin de 1997 yılında yanması nedeniyle onları en iyi anlayacak insanlardan birisi olduğunu dile getiren Ergün, "Orada mağdur durumda olduklarını gördüm. Nasıl evi alacağını, geri getireceğine dair feryadı vardı ekranlarda. Onu görünce duygulandık. 1997 yılında bizim de evimiz yanmıştı. Oradaki insanların ne kadar zor durumda olduğunu en iyi ben bilirim. O dönemde bize de yardım edildiğinde biraz rahatlıyorduk. İnşallah Allah niyetlerimizi kabul eder" şeklinde konuştu.

Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı
Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı
Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı
Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı
Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin

Bozkurt'taki Selde yaşananlar tek tek ortaya çıkıyor! Cenaze törenini su bastı, canlarını zor kurtardılar
Bozkurt'taki Selde yaşananlar tek tek ortaya çıkıyor! Cenaze törenini su bastı, canlarını zor kurtardılar
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran hareket! Suların arasından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına asıldı
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran hareket! Suların arasından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına asıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kibariye Hande Erçel Haluk Levent
Spor Merve Çoban Lionel Messi Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 09:40:30. #1.15#

title