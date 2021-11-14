ANKARA (İHA) - Bir haftadır serumla beslenen 6 aylık 'Mimti' yardım bekliyor

ANKARA - Midesinde bulunan kitle yüzünden 6 gündür yemek yiyemeyen 6 aylık 'Mimti' isimli kedi yardım bekliyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Derya Ülger kısa bir süre önce, sokakta gördüğü şiddet nedeniyle travma geçiren ve bir gözünü kaybeden 'Mimti' isimli 6 aylık kediyi sahiplendi. Mimti'yi sahiplenen ve her türlü ihtiyacını karşılayan Ülgen, zor durumda olan Mimti için yardım bekliyor.

Miimti'yi veterinere götürdüğünde karnında kitle olduğunu ve bu kitlenin ameliyat ile alınması gerektiğini öğrenen Ülgen, maddi durumunun ameliyatı karşılamadığı için yetkililerden ve hayvan severlerden yardım bekliyor. 6 gündür hiçbir şekilde yemek yiyemeyen Mimti serumla besleniyor.

"Sokakta şiddete maruz kalmış'

Mimti'yi veterinerde gördükten sonra sahiplendiğini belirten Derya Ülger, "Kedimiz sokakta yaşayan bir hayvanmış. Şiddete maruz kalmış. Buna bağlı olarak bir takım travmalara uğramış. Gözünde ciddi anlamda sıkıntı var. Şuan tek gözü görmüyor. Kırıkları vardı onlar şuanda düzeldi. Veterinerden sahiplendim ben. Kendi isteğimle aldım o durumunu görünce. Çünkü veterinerdeki tedavisi bittikten sonra tekrar sokağa bırakılacaktı. Bende sahiplendim. O günden beri benimle" diye konuştu.

"Hepsinin gözünü para hırsı bürümüş"

Kedinin tedavisi için yardım beklediğini söyleyen Ülgen, "Midesinde bir sorun var. Midesi mi döndü, kitle mi var bunu bilemiyoruz. Bununla alakalı bir endoskopi yapılması gerekiyor. Endoskopiyi yaptıracak maddi güce sahip değilim ben. Bununla alakalı birçok yeri aradım ama hepsinin gözünü para hırsı bürümüş bu canlar kimsenin umurunda bile değil. Yalvardım, bana senet imzalatın, telefonumu bırakayım, kimliğimi bırakayım dedim. Annem emekli maaşını aldığında gelip verelim dedim hiç biri kabul etmedi. Telefonlar suratıma kapatıldı. Altı gündür hiçbir şey yemiyor. Sürekli halsiz, uyku halinde, hareket edemiyor. Bunun sebebi ise midesinde bulunan kitle" dedi.