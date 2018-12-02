Bir Haftadır Serum Alan Abdurrahim Albayrak, Derbi Maçı Tribünde İzleyecek
Rahatsızlığı nedeniyle 1 haftadır tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş maçını Vodafone Park'ta izleyecek.
Rahatsızlığından dolayı bir haftadır serum alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı Vodafone Park'ta takip edecek.
ANTRENMANI İZLEYEMEDİ
Soğuk algınlığı hastalığından dolayı bir haftadır serum alan ve bu şekilde Lokomotiv Moskova mücadelesinde takımı desteklemek için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Albayrak, sarı kırmızılı takımın taraftara ve basına açık olarak Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı antrenmanda statta yer alamadı.
TRİBÜNE ÇIKACAK
Bir haftalık tedavi sürecinin ardından kendisini daha iyi hissettiğini belirten Abdurrahim Albayrak, bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi tribünden takip edecek.
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par anla pulunla üç kuruşluk adamlara rezil oluyorsun ne işin var senin böyle işlerle git insanlara yardımcı ol paranı faydalı yararlı işlerde insanlığa faydalı ol üç kuruşluk arabın peşinden gitmeyi bırakCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Öl artık da komedi bitsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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magduru oynuyor gene ..yaptığınız haksızlıklar tek tek çıkacak inş.fb çok şampiyonluklarını çaldınız adanalılarla birliklte ..şimdi ne bu maç öncesi ? hakem üstünde oyun gene ..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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her derbiden önce aynı boş hikaye hep maç öncesi hastanelik olur maçta kamera gelince fenalaşır bu çağda işler böyle yürümüyor sadece komik olunuyor icraat görelim en kolay ŞL grubunda rezil olduk forvet bile yokCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bu adam yakında kalp kirizinda olurCevap Yaz 2 Yayından Kaldır