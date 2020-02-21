Bir haftadır kayıp olan zihinsel engelli ve sara hastası genç bulundu
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Bir haftadır kayıp olan zihinsel engelli ve sara hastası genç bulundu

Bursa'da bir haftadır kayıp olan zihinsel engelli ve sara hastası genç polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

21.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:46
Bir haftadır kayıp olan zihinsel engelli ve sara hastası genç bulundu

'da bir haftadır kayıp olan zihinsel engelli ve sara hastası ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.


23 yaşındaki Cevat Yalçın bir hafta önce çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Gencin annesi Birsen Yalçın, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Genç bütün aramalara rağmen halen bulunamazken, annesi ise elinde oğlunun fotoğrafı ile sokak sokak gezip hasta oğlunu bulmaya çalışıyordu. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde 23 yaşındaki Cevat Yalçın'ı Yavuzselim Mahallesinde gezerken bularak ailesine teslim etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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