Bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan koyun kurtarıldı
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Bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan koyun kurtarıldı

Bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan koyun kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Söke ilçesi Sazlıköy mevkiinde sarp alanda bir haftadır mahsur kalan koyun, AKUT Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Sazlıköy mevkiinde sarp alanda bir haftadır mahsur kalan koyun, AKUT Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan ihbar üzerine 5 gönüllüsüyle Sazlıköy'e araçla hareket eden AKUT ekibi, koyunun mahsur kaldığı yere araçla ulaşım imkanı olmadığı için 2 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etti. Bölgeye vardıklarında yer tespiti ve durum değerlendirmesi yapan AKUT gönüllüleri, hayvanın bulunduğu yere yukarıdan ip istasyonu kurarak iniş yapılmasına karar verdi. İp teknikleriyle 30 metre aşağıya inen iki gönüllü hayvanı taşıma aparatına alarak güvenli alana tahliye etti. Koyun sahibine teslim edildi. - AYDIN

Bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan koyun kurtarıldı
Bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan koyun kurtarıldı
Bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan koyun kurtarıldı
Bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan koyun kurtarıldı
Bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan koyun kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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