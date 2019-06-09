Bir haftadır haber alınamayan kişinin cesedi bulundu
Adıyaman'nın Kahta ilçesinde bir haftadan bu yana haber alınamayan kişinin cesedi, Atatürk Barajı'nda bulundu.
Adıyaman'nın Kahta ilçesinde bir haftadan bu yana haber alınamayan kişinin cesedi, Atatürk Barajı'nda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Baraj gölü kıyısında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemede cesedin geçen hafta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Osman Doğan'a (59) ait olduğu belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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