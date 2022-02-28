Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yalnız yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan boya ustası Mehmet Göktepe (54), evinde ölü bulundu. Ağır koku nedeniyle binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tulum ve maskeyle yaptı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 208 sokak üzerinde yer alan apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartmandan ağır koku gelmesiyle bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler binada ve çevresinde yaptıkları incelemede ağır kokunun giriş kat dairesinden geldiğini belirledi. Çilingir yardımıyla girilen dairede ekipler, yalnız yaşayan boya ustası Mehmet Göktepe'nin, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Göktepe'nin cesedinden yayılan koku nedeniyle polisler ve bina sakinleri zor anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri daireye maske ve tulumlarıyla girip çalışmalarını gerçekleştirdi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Göktepe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.