Bir Haftadır Aranan Gölcüklü Kayıp Genç Kızdan Haber Alınamıyor

4 ay önce evlenerek Edirne Enez'e giden ve geçen günlerde eşine 'Anneme gidiyorum' diyerek ayrılan Tuğçe Savcu, 1 haftadır kayıp. Acılı anne Gamze Günay Aksoy yetkililerden bir an önce kızını bulunmasını istiyor.

"KIZIMDAN HABER ALAMIYORUM"

Kızı Tuğçe'nin 21 yaşında olduğunu belirten Anne Gamze Günay Aksoy, "Kızımdan haber alamıyorum.

"ÜZERİNDE SİYAH EŞOFMAN VE PENYE VARDI"

Kızım 21 yaşında, ela gözlü, 1,75 boylarında, evinden çıktığında üzerinde siyah eşofman, siyah penyesi vardı.

"ANNEMLE KARDEŞİMİ ÖZLEDİM DEYİP EVDEN ÇIKMIŞ"

'Annemle kardeşimi özledim' diyerek evden çıkmış, o günden bugüne kızımdan haber alınamıyor. Gölcük'te ikamet ediyorum. Kızımın nerede olduğunu bilen ya da gören, polise haber versin. Bir kızımızı daha kurban vermeyelim" diyerek yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi.