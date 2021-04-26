Bir haftada uyuşturucudan 7 şüpheli tutuklandı
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Bir haftada uyuşturucudan 7 şüpheli tutuklandı

Bir haftada uyuşturucudan 7 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Aydın il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 19 Nisan-25 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 79 olay ortaya çıkartıldı. İcra edilen faaliyette 93 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak 2 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde 8 gram kubar esrar, 24,76 gram esrar, 804,6 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 11,31 gram sentetik kannabinoid, 5 kök kenevir, 12 gram bonzai, 8 adet sentetik hap, 499 ectasy ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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