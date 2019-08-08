Bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu

Bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu

Bir haftada Dolar karşısında en çok kazanan para Türk Lirası oldu

08.08.2019 21:13
Bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu

Son bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu.

Analistler, yurt dışında ticaret savaşı, yurt içinde ise Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yürütülen müzakereler konusundaki gelişmelerin piyasalarda pozitif karşılandığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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