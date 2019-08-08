08.08.2019 21:13

Son bir haftada Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu.

Analistler, yurt dışında ticaret savaşı, yurt içinde ise Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yürütülen müzakereler konusundaki gelişmelerin piyasalarda pozitif karşılandığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle