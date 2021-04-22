Bir haftada bir milyon barajını açtı
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Bir haftada bir milyon barajını açtı

Bir haftada bir milyon barajını açtı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeni şarkısı Ayarsızım ve çektiği muhteşem kliple geçtiğimiz haftaya damgasını vuran başarılı şarkıcı Aslı Hünel, başarısını rakamlara yansıtmaya devam ediyor.

Dijital müzik platformlarında basamakları hızla tırmanmaya başlayan "Ayarsızım" Youtube'a da 1 milyon barajını bir hafta gibi kısa bir sürede aşarak müzikseverlerin gönlüne taht kurmayı başardı.

Söz ve müziği Zeynep Dalgıç'a, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan, yönetmenliğini Müjdat Küpşi'nin üstlendiği ve beş farklı dil desteği ile yayınlanan yeni şarkısı ile tam anlamıyla ezber bozan Aslı Hünel, mutluluğunu sosyal medyasından yayınladığı "1 Milyon Teşekkür" mesajıyla hayranlarıyla paylaştı. Öte yandan klip için tarihi yarımadada yer alan Ayasofya'yı tercih eden başarılı sanatçının çekimlerde kullandığı pırlanta tacı çok konuşuldu. Tamamı swarovski ile bezenmiş ve el işçiliği ile bir araya getirilmiş onlarca değerli taştan oluşan tacının değeri hakkında ser verip sır vermeyen Aslı Hünel, tacın yaklaşık iki buçuk aylık bir çalışma ile hazırlandığını dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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