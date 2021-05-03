Bir haftada binlerce çiftçi izin belgesi çıkarttı
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Bir haftada binlerce çiftçi izin belgesi çıkarttı

Bir haftada binlerce çiftçi izin belgesi çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

29 Nisan tarihinde başlayan 'tam kapanma' dolayısıyla tarlalarına gitmek isteyen binlerce çiftçiye izin belgesi verildi.

29 Nisan tarihinde başlayan 'tam kapanma' dolayısıyla tarlalarına gitmek isteyen binlerce çiftçiye izin belgesi verildi.

29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' sürecinin başlamasıyla birlikte yaklaşık bir haftalık süreç içerisinde çiftçiler de izin telaşı yaşandı. Zaman zaman kuyrukların oluştuğu ziraat odası başkanlığı önünde çiftçilerin mağdur olmaması için oda yetkilileri tarafından personel sayısı da fazlalaştırıldı. Özellikle tütün ve sebze dikim dönemi olması nedeniyle Ziraat Odası Adıyaman İl Başkanlığından 1 hafta içerisinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin izin belgesi aldığı belirtildi. - ADIYAMAN

Bir haftada binlerce çiftçi izin belgesi çıkarttı
Bir haftada binlerce çiftçi izin belgesi çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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