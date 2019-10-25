Bir haftada bin 915 düzensiz göçmen yakalandı

25.10.2019 20:26

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada bin 915 düzensiz göçmenin yakalandığı, 5 göçmen kaçaksının gözaltına alındığı bildirildi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 18-24 Ekim'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son bir haftada meydana gelen 61 olayda, bin 915 düzensiz göçmen yakalandı, 5 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Kaynak: AA