Bir Haftada 93 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile merkezde Bestler Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri ile Siirt'in Pervari bölgelerinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, son bir haftada, 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, 29 Haziran ile 06 Temmuz arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek, önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara devam edildi.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile merkezde Bestler Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri ile Siirt'in Pervari bölgelerinde bölgelerinde orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer alan sözde Amed eyaleti halkla ilişkiler birim sorumlusu Serhildan kod adlı Hakan Kızıl, sözde Bingöl/Karlıova alan sorumlusu Asut kod adlı Şahabettin Çotak ve "gri" listedeki sözde özel kuvvetler sorumlusu Baran Salih Sinan kod adlı Mehmet Doğan ölü olarak ele geçirildi.



Operasyonlarda SA-16 güdümlü füze, Doçka uçaksavar makinalı tüfek, 5 makineli tüfek, 40 piyade tüfeği, 6 roketatar, 6 keskin nişancı tüfeği, 4 tabanca, av tüfeği ve 111 el bombası ile 177 kilogram C-4 patlayıcı, 123 kilogram TNT, 76 kilogram PETN Patlayıcı (Tahrip gücü yüksek, parça ve basınç tesirli bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde), 3 bin 10 kilogram amonyum nitrat, 60 tüp, 2 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 58 roketatar mühimmatı, 39 roketatar sevk fişeği, 1 mayın, 350 fünye, bin 411'i Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 5 bin 600 hafif silah mühimmatı, 11 telsiz ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye bulundu.



Ayrıca, 53 el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiği operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 22 sığınak, barınak, mağara ve depo da bulunarak kullanılamaz hale getirildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar sonucunda ise 60 kilogram kubar esrar, 90 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 92 kişi de yakalandı.



Operasyonlarda 4 asker şehit düştü, 10 asker yaralandı.



Suriye'nin kuzeyindeki harekat



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azaz ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.



Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.



Bilgilendirmede, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların yürütüldüğü bölgelerde ağır darbe indirilen örgütün önemli kayıplar vermesinin sağlandığı kaydedildi. Operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerin imha edildiği aktarılan bilgilendirmede, yürütülen operasyonların başarısı, caydırıcılığı ve bölücü terör örgütü üzerindeki baskısının her geçen gün arttığı vurgulandı.



Bölücü terör örgütünün uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de etkili tedbirler alındığı belirtilen bilgilendirmede, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği kaydedildi.



Bilgilendirmede, TSK'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerinin korunmasına destek olmak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdüreceği aktarıldı.



Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterileceği kaydedilen bilgilendirmede, son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılımların azalması nedeniyle bu kayıplarını da yeterli şekilde tamamlayamayan PKK'nın son dönemde oldukça güç duruma düştüğü bildirildi.



Bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar vatanın en ücra köşesine kadar hain bölücü terör örgütü ile mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.